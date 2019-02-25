Афера с акциями Тесла: уже 20 потерпевших, подозреваемые арестованы

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Понедельник, 25 февраля 2019, 18:24

Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc".

Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба прокуратуры города Киева

Суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 миллионов гривен для каждого.

 

Отмечается, что подозреваемые - супружеская пара из Одессы - создали интернет-сайт псевдо представительства американской компании "Tesla Motors Inc" в Украине, а также два предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина", через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанного американской корпорации.

На самом деле никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

Сообщается, что на сегодня в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тысяч долларов США.

Прокуратура города Киева продолжает искать пострадавших от этих мошеннических действий.

Украинская правда

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Темы: банки


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