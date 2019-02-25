MARUV не поедет на Евровидение
Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на соревнование от Украины.
Об этом 25 февраля сообщает Общественное вещание.
"После проведенных переговоров "НОТУ " и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - отмечает вещатель.
В ведомстве утверждают, что по правилам "Евровидения", участник должен "обеспечить неполитический характер".
"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора этого года, имеет признаки политизации", - говорится в сообщении.
"Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора", - добавили в Общественном.
Вещатель также видит в ситуации "опасность эскалации раскола украинского общества".
Второе место после MARUV в финале нацотбора заняла группа Freedom Jazz с композицией "Cupidon".
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования.