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MARUV не поедет на Евровидение

Понедельник, 25 февраля 2019, 17:30
MARUV не поедет на Евровидение

Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на соревнование от Украины.

Об этом 25 февраля сообщает Общественное вещание.

"После проведенных переговоров  "НОТУ " и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - отмечает вещатель.

В ведомстве утверждают, что по правилам "Евровидения", участник должен "обеспечить неполитический характер".

"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора этого года, имеет признаки политизации", - говорится в сообщении.

"Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора", - добавили в Общественном.

Вещатель также видит в ситуации "опасность эскалации раскола украинского общества".

Второе место после MARUV в финале нацотбора заняла группа Freedom Jazz с композицией "Cupidon".

Напомним:

  • 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
  • При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
  • 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования.

Украинская правда

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Темы: ЕвровидениеУкраина
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