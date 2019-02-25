MARUV о Евровидении: Я - музыкант, а не бита на политической арене

Певица MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение" в 2019 году и не поедет на конкурс, заявила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным.

Об этом говорится на ее странице в Facebook.

"Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - написала она.

MARUV добавила, что хочет "дарить свое творчество без цензуры".

"Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - отметила певица.

В то же время глава Общественного телевидения Зураб Аласания рассказал об условиях соглашения для участников отбора на Евровидение, способствующих избежанию чрезмерной политизации конкурса.

Среди них - отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса) и внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне.

Остальные условия, в отношении прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза вещателей, отмечает Аласания.

"Но ... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято. Переговоры со следующим кандидатом начнем утром", - добавил глава Общественного телевидения.

Напомним: