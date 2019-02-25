Премьер-лига: Динамо громит Зарю, "горняки" легко одолевают Александрию

Киевское "Динамо" со счетом 5:0 разгромило луганскую "Зарю".

Матч 19-го тура прошел 25 февраля на НСК "Олимпийский".

До первого пропущенного гола гостям удавалось играть с киевлянами на равных и опасно контратаковать. На 34-й минуте Виктор Цыганков вошел в штрафную "Зари" и отдал пас на Николая Шапаренко, который забивал в пустые ворота – 1:0. Через три минуты уже проход Беньямина Вербича в штрафную завершился точным ударом в угол ворот – 2:0.

На 45-й минуте защита "Зари" вновь допускает ошибку и после навеса с фланга от Вербича, Шапаренко коленом забивает свой второй гол в этой встрече - 3:0.

Во втором тайме для луганской команды ничего не изменилось. На 54-й минуте Александр Караваев ошибается в своей штрафной и Вербич ударом метров с 16-ти делает счет 4:0.

Подопечные Юрия Вернидуба во второй половине игры имели несколько моментов, чтобы забить хотя бы один гол, но все удары приходились мимо ворот, или в защитников киевлян.

На 73-й минуте разгром "Зари" завершил Фран Соль. После паса с фланга от Томаша Кендзеры испанец ударом головой забивает пятый мяч в ворота "Зари".

Не имел проблем в заключительном матче 19 тура с "Александрией" и "Шахтер". Донецкий клуб победил в Харькове со счетом 2: 0.

На 15-й минуте "Шахтер" открывает счет в матче. Тайсон с Марлосом обыгрались в штрафной гостей и последний точным ударом пробил Юрия Панькива – 1: 0. Через 20 минут Марлос записал в свой актив результативную передачу. Украинский бразилец с фланга навесил на штангу, где Жуниор Мораес ударом головой удвоил счет - 2:0.

Во втором тайме обе команды имели еще по несколько моментов, чтобы изменить счет, но свои команды спасали уже Пятов и Панькив. "Шахтер" в этой встрече забил еще и третий гол после удара Тайсона, но на своем пути мяч попал в руку Марлосу и судья отменил взятие ворот.

На 78-й минуте Марлос заработал пенальти и сам взялся пробивать, но не сумел переиграть вратаря "Александрии".

Другие матчи 18 тура УПЛ завершились с такими результатами: "Мариуполь" - "Олимпик" - 2:1, "Львов" - "Черноморец" - 0:1, "Арсенал-Киев" - "Десна" - 0:2, "Ворскла "-" Карпаты "- 0:4.