Зеленский о схемах в оборонке: Кто пришел на крови, зарабатывает на крови

Кандидат в президенты Владимир Зеленский возмущен фактами хищения в оборонной сфере со стороны людей из окружения президента Петра Порошенко, которые вскрыли журналисты.

В видеообращении он прокомментировал расследование о хищении средств "Укроборонпрома", в котором говорится о схемах с участием сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря.

"Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, "зарабатывают" на крови. То есть контрабанда с Россией – можно, б/у-шные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, MARUV – нельзя", – заявил Зеленский.

"Простите меня, это – кабздец", – сказал шоумен.

Он добавил: "И сейчас я понял, что такое "Армія, мова віра". Разворовать армию, искусственно разделить людей по языку – потому и веры вам нет".

"Так что кандидатов много – кого-то, кроме вас, выберем", – заявил шоумен.

Напомним, среди месседжей Петра Порошенко есть лозунги: "Армія, мова віра" и "Кандидатов много – президент один".

Зеленский же эксплуатирует тезис "Президент – слуга народа", который пришел из сериала, в котором он играет.