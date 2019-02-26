У Одессы полиция задержала автобусы с вооруженными “титушками”

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Вторник, 26 февраля 2019, 13:19

В Нацполиции Одесской области заявили о задержании проплаченной группы молодых людей, которые решили "пошатать трубу" во время пребывания в регионе президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

Об этом в Facebook написал советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.

 
фото полиции Одесской области
 
фото полиции Одесской области
 
фото полиции Одесской области

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожой Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты решившие "пошатать трубу"", - заявил он.

 
фото полиции Одесской области
 
фото полиции Одесской области
 
фото полиции Одесской области

Форостяк отметил, что сейчас следователи выясняют, кто именно и с какой целью направил в Одессу из Киева "группу проплаченных молодых людей", которые якобы недавно были замечены в других регионах.

 
фото полиции Одесской области
 
ФОТО ПОЛИЦИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
 
ФОТО ПОЛИЦИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Он добавил, что эти же так называемые титушки осуществляли непонятные провокации "имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то "Традиции и порядок"".

Форостяк подчеркнул, что "проплаченная титушня" была остановлена ​​еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков.

"Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик", - заявил Форостяк.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Ранее в Нацполиции Одесской области сообщали, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.

Отмечалось, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Украинская правда

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Темы: Одесская область полиция титушки


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