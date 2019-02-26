У Одессы полиция задержала автобусы с вооруженными “титушками”
В Нацполиции Одесской области заявили о задержании проплаченной группы молодых людей, которые решили "пошатать трубу" во время пребывания в регионе президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.
Об этом в Facebook написал советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.
"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожой Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты решившие "пошатать трубу"", - заявил он.
Форостяк отметил, что сейчас следователи выясняют, кто именно и с какой целью направил в Одессу из Киева "группу проплаченных молодых людей", которые якобы недавно были замечены в других регионах.
Он добавил, что эти же так называемые титушки осуществляли непонятные провокации "имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то "Традиции и порядок"".
Форостяк подчеркнул, что "проплаченная титушня" была остановлена еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков.
Всего, по его словам, были задержаны 59 человек - один автобус и микроавтобус, где было "их руководство".
"Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик", - заявил Форостяк.
Ранее в Нацполиции Одесской области сообщали, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.
Отмечалось, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.