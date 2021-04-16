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Похищение активистов Евромайдана: обвиняемый Волков получил 9 лет тюрьмы

Пятница, 16 апреля 2021, 16:50
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко во время событий Евромайдана.

Источник: потерпевший по делу - Игорь Луценко - в Facebook

Детали: По словам Луценко, Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал.

Прямая речь: "Это - решение первой инстанции и вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апеляии. Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой очень беспокойного.

Напоминаю, что в этом деле в СИЗО сейчас еще 3 человека, кроме них, под судом один очно, других два - заочно. Большинство похитителей, а особенно из организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас прячет у себя Россия".

Предыстория:

  • В январе 2014 года  в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
  • Бизнесмен Александр Волков был задержан и помещен под стражу по подозрению в причастности к поххищению евромайдановцев в конце июля 2017 года.

Украинская правда
Темы: Евромайдантитушкисуд


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