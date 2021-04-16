Похищение активистов Евромайдана: обвиняемый Волков получил 9 лет тюрьмы

Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко во время событий Евромайдана.

Источник: потерпевший по делу - Игорь Луценко - в Facebook

Детали: По словам Луценко, Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал.

Прямая речь: "Это - решение первой инстанции и вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апеляии. Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой очень беспокойного.

Напоминаю, что в этом деле в СИЗО сейчас еще 3 человека, кроме них, под судом один очно, других два - заочно. Большинство похитителей, а особенно из организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас прячет у себя Россия".

Предыстория: