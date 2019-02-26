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Балуха этапируют в колонию Твери – адвокат

Вторник, 26 февраля 2019, 15:06

Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.

Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе.

Находясь в Симферополе, она выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний.

В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко, ссылаясь на информацию от украинских дипломатов, пишет, что Балух еще находится на этапе

"…потому что "по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформировано посольство Украины в РФ"… Нелюди", – пишет Геращенко в Facebook.

Напоминаем:

  • 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
  • Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, ведь накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
  • Правозащитники заявляли, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуха "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныезаложники
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