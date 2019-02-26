Балуха этапируют в колонию Твери – адвокат
75 просмотров
Вторник, 26 февраля 2019, 16:06
Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.
Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе.
Находясь в Симферополе, она выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний.
В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко, ссылаясь на информацию от украинских дипломатов, пишет, что Балух еще находится на этапе
"…потому что "по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформировано посольство Украины в РФ" … Нелюди", – пишет Геращенко в Facebook.
Дополняется...
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua