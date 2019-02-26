Балуха этапируют в колонию Твери – адвокат
Вторник, 26 февраля 2019, 15:06
Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.
Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе.
Находясь в Симферополе, она выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний.
В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко, ссылаясь на информацию от украинских дипломатов, пишет, что Балух еще находится на этапе
"…потому что "по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформировано посольство Украины в РФ"… Нелюди", – пишет Геращенко в Facebook.
Напоминаем:
- 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
- Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, ведь накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
- Правозащитники заявляли, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуха "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.
Украинская правда