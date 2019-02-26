Балуха этапируют в колонию Твери – адвокат

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Вторник, 26 февраля 2019, 16:06

Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.

Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе.

Находясь в Симферополе, она выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний.

В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко, ссылаясь на информацию от украинских дипломатов, пишет, что Балух еще находится на этапе

"…потому что "по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформировано посольство Украины в РФ" … Нелюди", – пишет Геращенко в Facebook.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: политзаключенные заложники


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