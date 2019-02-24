Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира – правозащитники
Политзаключенный украинец Владимир Балух находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края РФ.
Об этом сообщает в воскресенье Крымская правозащитная группа.
"У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один", - говорится в сообщении.
Правозащитники отмечают, что 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.
"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - подчеркивают они.
КПГ заявляет, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуху "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
Напомним:
- 20 февраля уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в Краснодар.
- В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу. По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- 18 октября украинца этапировали в Керченскую исправительную колонию №2. В связи с этим Балух приостановил голодовку, которую держал с 19 марта 2018 года. У Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".