Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира – правозащитники

Политзаключенный украинец Владимир Балух находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает в воскресенье Крымская правозащитная группа.

"У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.

"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - подчеркивают они.

КПГ заявляет, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуху "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".

Напомним: