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Порошенко: Россия осуществила кибератаки на ЦИК

Вторник, 26 февраля 2019, 15:51

Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России.

Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - заявил глава государства.

По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Других подробностей президент не предоставил.

Напомним:

  • Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
  • По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
  • Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.

Евгений Кизилов, УП

Темы: выборы президента 2019РосcияПорошенкоЦИКчрезвычайное происшествие
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