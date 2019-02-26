Порошенко: Россия осуществила кибератаки на ЦИК

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Вторник, 26 февраля 2019, 16:51

Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России.

Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - заявил глава государства.

По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Других подробностей президент не предоставил.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: выборы президента 2019 Росcия Порошенко ЦИК чрезвычайное происшествие


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