Порошенко: Россия осуществила кибератаки на ЦИК

Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России.

Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - заявил глава государства.

По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Других подробностей президент не предоставил.

Евгений Кизилов, УП