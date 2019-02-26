Порошенко: Россия осуществила кибератаки на ЦИК
Вторник, 26 февраля 2019, 15:51
Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подверглась DDoS-атакам со стороны России.
Об этом он сообщил во вторник в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии.
"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - заявил глава государства.
По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.
Других подробностей президент не предоставил.
Напомним:
- Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
- По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
- Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.
Евгений Кизилов, УП