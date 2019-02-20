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Турчинов рассказал, как будут защищать ЦИК от российских кибератак

Среда, 20 февраля 2019, 00:37

РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. В СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве, и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства, говорится в сообщении.

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - отметил на заседании Турчинов.

Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке ЕС состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы.

Турчинов также отметил, что по результатам предыдущего заседания Национального координационного центра кибербезопасности Центральная избирательная комиссия заключила Меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, "в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь". В этом контексте Секретарь СНБО Украины отметил слаженную работу ЦИК, СБУ и Госспецсвязи.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы практического межведомственного взаимодействия, в частности, создание на базе управления информатизации ЦИК рабочей группы, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи.

"Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и ГСССЗИ, направленное на выявление, предупреждение и пресечение любых несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов ЦИК", - сообщил Секретарь СНБО Украины.

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Напомним:

  • Глава киберполиции Украины Сергей Демидюк заявил, что подконтрольные России хакеры наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.
  • Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия будет использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

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Темы: хакерыРосcияЦИКвыборы президента 2019СНБО
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