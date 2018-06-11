ЦИК просит 36 миллионов на кибербезопасность выборов

В Центральной избирательный комиссии заявили, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривен.

Об этом шла речь во время круглого стола "Киберугрозы для избирательного процесса в Украине", сообщает пресс-служба.

По словам главы ЦИК Михаила Охендовского, после кибератаки на информационные ресурсы избирательной комиссии в мае 2014 года, вопросы защиты данных и оборудования, используемых органами управления избирательным процессом, получили более важное значение.

При этом он отметил, что несмотря на обращения в прошлом году, ни правительство, ни Верховная Рада до сих пор не приняли решение о выделении 36 миллионов гривен для противодействия киберугрозам.

"Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014-м", - сказал Охендовский.

Он добавил, что этот вопрос необходимо решить до осени этого года.

Ранее в СБУ заявили, что российские спецслужбы разрабатывают план по фальсификации выборов в Украине в 2019 году.

Как сообщалось, Комитет Сената США по разведке официально согласился с выводами спецслужб, которые убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США с целью помощи в то время кандидату Дональду Трампу.

Как известно, в 2019 году в Украине запланированы выборы и президента, и Верховной Рады.

Центральная избирательная комиссия оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение очередных выборов президента в 2019 году в 1 млрд 948 млн 300 тыс. гривен.