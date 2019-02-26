Руководители Полтавской ОГА отреагировали на обвинения в коррупции
Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом они пишут в Facebook.
"В ответ на информацию, распространенную в СМИ, по расследованию НАБУ по отношению ко мне заявляю следующее: изложенные факты не соответствуют действительности. Я не совершал ни одного из правонарушений, изложенных в публикациях. И имею неопровержимые доказательства своей правоты", - заявляет Головко.
Похожее заявление сделал и его заместитель Песоцкий. "Относительно обвинений во взятках, откатах или коррупционных схемах - распространенная информация не имеет никакого отношения к реалиям. Заявляю, что ни одно из приписываемых правонарушений я не совершал. Каждое из моих слов подкреплено доказательствами", - говорит он.
Сами доказательства чиновники пока не предоставляют.
В комментариях им предлагают созвать по этому поводу пресс-конференцию.
Напомним:
- Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководители Полтавской облгосадминистрации Головко и Песоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
- Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
- Было известно, что речь идет о взяточничестве в особо крупном размере.
- Отмечалось также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.