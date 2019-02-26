Руководители Полтавской ОГА отреагировали на обвинения в коррупции

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом они пишут в Facebook.

"В ответ на информацию, распространенную в СМИ, по расследованию НАБУ по отношению ко мне заявляю следующее: изложенные факты не соответствуют действительности. Я не совершал ни одного из правонарушений, изложенных в публикациях. И имею неопровержимые доказательства своей правоты", - заявляет Головко.

Похожее заявление сделал и его заместитель Песоцкий. "Относительно обвинений во взятках, откатах или коррупционных схемах - распространенная информация не имеет никакого отношения к реалиям. Заявляю, что ни одно из приписываемых правонарушений я не совершал. Каждое из моих слов подкреплено доказательствами", - говорит он.

Сами доказательства чиновники пока не предоставляют.

В комментариях им предлагают созвать по этому поводу пресс-конференцию.

Валерий Головко (справа) и Андрей Песоцкий (слева)

Напомним: