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Руководители Полтавской ОГА отреагировали на обвинения в коррупции

Вторник, 26 февраля 2019, 17:02

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом они пишут в Facebook.

"В ответ на информацию, распространенную в СМИ, по расследованию НАБУ по отношению ко мне заявляю следующее: изложенные факты не соответствуют действительности. Я не совершал ни одного из правонарушений, изложенных в публикациях. И имею неопровержимые доказательства своей правоты", - заявляет Головко.

Похожее заявление сделал и его заместитель Песоцкий. "Относительно обвинений во взятках, откатах или коррупционных схемах - распространенная информация не имеет никакого отношения к реалиям. Заявляю, что ни одно из приписываемых правонарушений я не совершал. Каждое из моих слов подкреплено доказательствами", - говорит он.

Сами доказательства чиновники пока не предоставляют.

В комментариях им предлагают созвать по этому поводу пресс-конференцию.

 
Валерий Головко (справа) и Андрей Песоцкий (слева)

Напомним:

  • Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководители Полтавской облгосадминистрации Головко и Песоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
  • Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
  • Было известно, что речь идет о взяточничестве в особо крупном размере.
  • Отмечалось также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.

Украинская правда

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Темы: ПолтавакоррупцияНАБУскандалвзятка
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