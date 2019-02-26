Создание ПЦУ включили в школьную программу
В конце учебного года 11-классники на уроках истории будут изучать создание Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.
Об этом 26 февраля сообщает Министерство образования и науки.
По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, создание ПЦУ и предоставления томоса об автокефалии важное историческое событие. Ранее, по ее словам, попытки духовенства реализовать независимость украинского православия упоминались в украинских учебниках.
"Эта часть истории Украины изучается в школах в конце учебного года - в апреле-мае", - отметила Гриневич.
26 февраля МОН разослали учителям информационные материалы с рекомендациями для учителей, а сам приказ об изменении учебных программ было подписано 21 февраля.
Гриневич добавила, что в учебниках по истории тема ПЦУ появится со следующего учебного года, поскольку 2019-го планируется печать новых книг для 11-х классов.
"В этом году учителя будут пользоваться предоставленными МОН материалами", - пояснила она.
Эта тема будет внесена в программу ВНО по истории Украины, но за ней будут составлять тестирование не ранее 2021 года.
"Последние изменения в программу ВНО вносятся не позднее чем за 2 года до составления учениками теста. Это железное правило, которого мы всегда придерживаемся, чтобы предостеречь права всех участников", - пояснила Гриневич.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.