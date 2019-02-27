Боевики "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного

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Среда, 27 февраля 2019, 01:47

В так называемой "ЛНР" заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего.

Об этом сообщил один из ресурсов боевиков, передает "Громадське".

Представитель "народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко утверждает, что захваченный военный в составе "диверсионной группы" пытался пройти на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое.

По его словам, всего в этой группе было 10 украинских военных.

"Марочко рассказал, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия, из-за чего "ДРГ" якобы отступила. Он добавил, что в результате обстрела один украинский военный потерял ориентацию и попал в плен боевиков", - пишет "Громадське" со ссылкой на ресурс боевиков.

Напомним:

  • 10 февраля в зоне боевых действий исчез боец ​​"Закарпатского легиона". В бригаде допустили, что он попал в плен.За несколько дней в сети появилось видео "допроса" бойца.
  • 17 февраля в "Закарпатском легионе" подтвердили, что их солдат попал в плен боевиков ОРДО.

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Темы: Донбасс ЛНР пленные
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