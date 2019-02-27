У штаба ООС нет информации о захвате в плен украинского бойца

В штабе Операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области.

Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре штаба ООС.

"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", – отметили в пресс-центре.

В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.

"Мне кажется, что это все – фейки, но мы уточняем", – добавил пресс-офицер штаба ООС.

Напомним: