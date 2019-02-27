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У штаба ООС нет информации о захвате в плен украинского бойца

Среда, 27 февраля 2019, 07:38

В штабе Операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области.

Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре штаба ООС.

"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", – отметили в пресс-центре.

В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.

"Мне кажется, что это все – фейки, но мы уточняем", – добавил пресс-офицер штаба ООС.

Напомним:

  • Боевики так называемой "ЛНР" заявили, что взяли в плен украинского военного, который якобы пытался пройти на временно оккупированную территорию возле населенного пункта Золотое в составе группы 10 человек.
  • В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. 

Темы: пленныеДонбассООС
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