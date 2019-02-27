У штаба ООС нет информации о захвате в плен украинского бойца
143 просмотра
Среда, 27 февраля 2019, 08:38
В штабе Операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области.
Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре штаба ООС.
"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", – отметили в пресс-центре.
В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.
"Мне кажется, что это все – фейки, но мы уточняем", – добавил пресс-офицер штаба ООС.
Напомним:
- Боевики так называемой "ЛНР" заявили, что взяли в плен украинского военного, который якобы пытался пройти на временно оккупированную территорию возле населенного пункта Золотое в составе группы 10 человек.
- В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"