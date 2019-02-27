Киевская власть хочет создать огромный заказник на Осокорках

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Среда, 27 февраля 2019, 09:47

В Киеве намерены создать ландшафтный заказник "Осокорковское луга".

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что 26 февраля такое решение уже поддержала комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Согласно проекту решения, ландшафтный заказник предлагается создать к югу от озера Тяглое и улицы Коллекторной в Дарницком районе Киева. Он будет иметь ориентировочную площадь 148 га. 

 
фото з facebook Київська команда

По словам председателя комиссии по вопросам градостроительства Александра Мищенко, территория проектируемого заказника расположена вдоль Днепровского экологического коридора, богатого на растения и животные, занесенные в Красную книгу.

"Отмечу, что указанный участок – это земли коммунальной собственности столицы. Этим проектом решения мы поручаем КО "Киевзеленстрой" обеспечить охрану и сохранение объекта, а также принять меры по государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком заказника", - сказал Мищенко.

Отмечается, что принятие данного решения будет способствовать улучшению состояния окружающей среды мегаполиса, сохранит ценные природные комплексы водно-болотных угодий и создаст новое место отдыха для киевлян и гостей столицы.

Документ должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

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Напомним: 

31 января депутаты Киевсовета расторгли договора аренды с ООО "Контактбудсервис", которое арендовало 5 участков на Осокорках и планировало построить там более сорока 25-этажек.

Украинская правда

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Темы: Киев земля местная власть
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