На Донбассе задержали боевика, который охранял обломки сбитого МН17

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления пограничного ведомства задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Восток" и почти два месяца осуществлял охрану остатков сбитого оккупантами самолета рейса МН17.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, сразу решил добровольно пойти на службу к боевикам.

фото ГПСУ

"Задача российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами, которые однажды даже привели к расстрелу местной жительницы, которая не выполнила каких-либо требований пророссийских наемников", - говорится в сообщении.

фото ГПСУ

По данным пограничников, подтвердить преступную деятельность задержанного боевика помогли данные из соцсетей, где он "засветился" на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета "Boeing 777" трагического рейса MH17 малайзийских авиалиний.

фото ГПСУ

"Он почти два месяца осуществлял охрану остатков самолета и вещественных доказательств и подтвердил, что ракета, которой был сбит "Boeing", была выпущена из района оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области", - добавили в ГПСУ.

Сообщается, что в ноябре 2014 года мужчина через активизацию боевых действий дезертировал из пророссийского бандформирования и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево, а в феврале этого года решил наладить "мирную" жизнь уже на контролируемой украинским правительством части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк.

По сообщению пограничников, территориальным подразделением Национальной полиции в Донецкой области внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".