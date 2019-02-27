В Германии судят племянника Киселева за подготовку к войне с Украиной
В Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем за подготовку к войне на Донбассе.
Немецкое издание Die Welt называет подсудимого 48-летним пророссийским боевиком, не указывая имени.
По информации российского RTVI, речь идет именно о Сергее Киселеве.
По версии следствия, он планировал участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории.
При этом само участие в боевых действиях в Донбассе предметом разбирательств не является.
Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.
Немецкие правоохранители считают, что в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой "ДНР".
По словам стороны обвинения, тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.
Расследование в отношении Киселева начали в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.
Как писало немецкое издание Welt, Киселев-младший является немецким гражданином и обвиняется в "подготовке серьезного преступления против украинского государства".
Немецкие журналисты также говорят, что у мужчины, вероятно, есть или был ранее сан священника Русской православной церкви заграницей.
В соцсетях Киселев публиковал фото с мужчинами в форме, флагами "ДНР" и Российской империи и логотипами "православного братства", которое занимается военной подготовкой.
Напомним:
- Гендиректор российского государственного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказывал, что его немецкий племянник воевал на Донбассе, был награжден там "какой-то медалью", а позже – арестован якобы за участие в боевых действиях.
- Киселев в своей программе на "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.
- В связи с этим он попал в список граждан России и Украины, против которых введены санкции, в частности, за действия по аннексии Крыма.
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