В ВМС разъяснили ситуацию с родственниками военнопленных и активистами

В Военно-морских силах Украины заявляют, что для родственников военнопленных моряков планировалась экскурсия кораблем ВМС США "Дональд Кук", но ее отменили из-за плотного графика и поздней заявки.

Об этом передает 27 февраля "Радио Свобода", ссылаясь на пресс-службу ВМС Украины.

"Была идея провести кораблем экскурсию для родителей и родственников наших военнопленных, но, к сожалению, заявку подали поздно, а у корабля сейчас плотный график - он готовится к отплытию. Поэтому "Дональд Кук" не смог задержаться в Одессе и покинул порт по графику, 27 февраля", - заявили в пресс-службе.

Представители ВМСУ отметили, что решение не было связано с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк".

Ранее в среду уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook заявила, что встреча семей военнопленных украинских моряков с дипломатами в Одессе сорвана из-за действий активистов сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Позже она удалила свой пост и написала новый, где объяснила, что имела другую информацию от источников, близких к семьям.

"Учитывая деликатность темы, и что касается семей моряков, и что касается Кати Гандзюк, я удалила предыдущий пост, в том числе по просьбе своей френд ленты", - объясняет вице-спикер.

В то же время активисты в комментариях требуют извинений от Геращенко.

Напомним: