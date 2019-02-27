В ВМС разъяснили ситуацию с родственниками военнопленных и активистами
В Военно-морских силах Украины заявляют, что для родственников военнопленных моряков планировалась экскурсия кораблем ВМС США "Дональд Кук", но ее отменили из-за плотного графика и поздней заявки.
Об этом передает 27 февраля "Радио Свобода", ссылаясь на пресс-службу ВМС Украины.
"Была идея провести кораблем экскурсию для родителей и родственников наших военнопленных, но, к сожалению, заявку подали поздно, а у корабля сейчас плотный график - он готовится к отплытию. Поэтому "Дональд Кук" не смог задержаться в Одессе и покинул порт по графику, 27 февраля", - заявили в пресс-службе.
Представители ВМСУ отметили, что решение не было связано с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк".
Ранее в среду уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook заявила, что встреча семей военнопленных украинских моряков с дипломатами в Одессе сорвана из-за действий активистов сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Позже она удалила свой пост и написала новый, где объяснила, что имела другую информацию от источников, близких к семьям.
"Учитывая деликатность темы, и что касается семей моряков, и что касается Кати Гандзюк, я удалила предыдущий пост, в том числе по просьбе своей френд ленты", - объясняет вице-спикер.
В то же время активисты в комментариях требуют извинений от Геращенко.
Напомним:
- Вечером 26 февраля несколько активистов провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк" на Одесском морском вокзале. Они развернули плакаты с надписями и подожгли несколько "файеров".
- После акции двое активистов были задержаны спецназом. После дачи объяснений и установления деталей правоохранители отпустили активистов. Пока неизвестно о выдвижении им официальных обвинений или подозрений.
- Днем 26 февраля на корабль прибыл президент Петр Порошенко с супругой и другие украинские чиновники.
- Также в этот день в Одессу прибыл целый ряд американских и европейских дипломатов. Среди них были спецпредставитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в Украине Мари Йованович, гражданский заместитель главнокомандующего Объединенных сил США в Европе Филипп Рикер и другие.
- Американский корабль "Дональд Кук" находился в Одессе с 25 по 27 февраля.
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