Защита Януковича возмутилась из-за данных об отмывании средств

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявляют о недостоверности информации в расследовании шведского телеканала SVT об отмывании им денег.

Они требуют ее опровержения, сообщает "Радио Свобода".

"Распространенная шведским телеканалом SVT информация о якобы отмывании Виктором Януковичем денег через шведский банк Swedbank, а также многие другие утверждения, содержащиеся в телесюжете, являются недостоверными и должны быть опровергнуты", – говорится в заявлении адвокат Виталия Сердюка.

Защитник экс-президента заявляет, что в случае, если телеканал не опровергнет информацию, они будут подавать иск в суд.

Ранее шведское телевидение SVT в своем расследовании заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский банк Swedbank – и вывел с его помощью не менее 3,7 млн евро (34 млн шведских крон).

Напомним: