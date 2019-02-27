Защита Януковича возмутилась из-за данных об отмывании средств
Адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявляют о недостоверности информации в расследовании шведского телеканала SVT об отмывании им денег.
Они требуют ее опровержения, сообщает "Радио Свобода".
"Распространенная шведским телеканалом SVT информация о якобы отмывании Виктором Януковичем денег через шведский банк Swedbank, а также многие другие утверждения, содержащиеся в телесюжете, являются недостоверными и должны быть опровергнуты", – говорится в заявлении адвокат Виталия Сердюка.
Защитник экс-президента заявляет, что в случае, если телеканал не опровергнет информацию, они будут подавать иск в суд.
Ранее шведское телевидение SVT в своем расследовании заявило, что экс-президент Украины Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский банк Swedbank – и вывел с его помощью не менее 3,7 млн евро (34 млн шведских крон).
Напомним:
- Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане. Он скрывается в России от украинского правосудия.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.
- Янукович назвал незаконным приговор Оболонского районного суда Киева.
- Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.