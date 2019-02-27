Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку

Киевский апелляционный суд отклонил иск Игоря Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой в пресс-службу Нацбанка Украины, который выступал одним из ответчиков по иску.

Таким образом, апелляционный суд своим решением от 25 февраля подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска.

Сообщается, что Коломойский в конце 2017 года подал иск в Печерский райсуд Киева к ПриватБанку, НБУ и другим ответчикам. Он потребовал признать недостоверным, и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию, заявление экс-главы ПриватБанка Александра Шлапака на пресс-конференции о том, что "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ред.) с превышением полномочий".

Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 миллиарда гривен, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.



Печерский районный суд Киева по итогам заседания 16 октября 2018 года признал иск таким, который носит искусственный характер и оставил его без рассмотрения.



При этом суд расценил действия представителей истца во время проведения подготовительного заседания такими, которые были направлены на затягивание и препятствование рассмотрению дела.

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Напомним: