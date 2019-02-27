Украинцы назвали самую желаемую пару кандидатов второго тура
Во втором туре выборов украинские избиратели больше хотели бы видеть пару Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".
Отмечается, что пару Зеленский-Гриценко хотели бы увидеть 14,6% опрошенных.
Согласно данным исследования, Зеленского и Юлию Тимошенко хотели бы видеть во втором туре 13,2% респондентов, Зеленского и Петра Порошенко - 11,8%.
Также в опросе сказано, что 10,5% респондентов хотели бы видеть во втором туре президентских выборов Гриценко и Порошенко, 10,1% - Порошенко и Тимошенко, а 8,8% - Гриценко и Тимошенко.
Сообщается, что опрос был проведен 16 по 23 февраля методом личного формализованного интервью (face-to-face)
Всего было опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет +/- 2,2%.
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Напомним:
- Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.
- Согласно последнему исследованию, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" в феврале, во втором туре президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко побеждает и нынешнего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.