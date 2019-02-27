Украинцы назвали самую желаемую пару кандидатов второго тура

Во втором туре выборов украинские избиратели больше хотели бы видеть пару Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Отмечается, что пару Зеленский-Гриценко хотели бы увидеть 14,6% опрошенных.

Согласно данным исследования, Зеленского и Юлию Тимошенко хотели бы видеть во втором туре 13,2% респондентов, Зеленского и Петра Порошенко - 11,8%.

Также в опросе сказано, что 10,5% респондентов хотели бы видеть во втором туре президентских выборов Гриценко и Порошенко, 10,1% - Порошенко и Тимошенко, а 8,8% - Гриценко и Тимошенко.

Инфографика УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ исследований имени Александра Яременко И ЦЕНТРА "СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ"

Сообщается, что опрос был проведен 16 по 23 февраля методом личного формализованного интервью (face-to-face)

Всего было опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет +/- 2,2%.

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Напомним: