Кернес обозвал дебилами и обматерил активистов в Харькове
Мэр Харькова Геннадий Кернес обозвал дебилами, а потом еще и нецензурно выругался в отношении активистов, которые пришли требовать снижения тарифов на проезд.
Об этом сообщает в Facebook UA:Харьков.
Как известно, в начале февраля в Харькове с 5 до 8 гривень подорожало метро, а проезд в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривень. Активисты обжаловали это решение в суде, и тот приостановил соответствующие повышения тарифов. Но власти города отказалась выполнять судебное решение и возвращать тарифы на первоначальный уровень.
В среду, 27 февраля, активисты пришли в Харьковский горсовет требовать исполнения решения суда, однако Кернес встретил их оскорблениями.
"Уважаемые депутаты, пожалуйста, кто хочет предоставить слово вот этим шумно-буйным дебилам, прошу проголосовать", - обратился он к депутатам.
После этого мэр обругал экс-депутата горсовета и активиста Дмитрия Маринина:
"Послушай, ты, негодяй... Выведи свою группу людей отсюда и хватит здесь вообще нам указывать. Кто ты такой, ты кнопка, б...дь, ты понял или нет?"
Депутаты отреагировали на эту грубость аплодисментами.
Напомним:
- В 2012 году мэр Харькова Геннадий Кернес на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сукиным псом".
- На заседании комиссии по взрыву в харьковском доме Кернес обратился к главе "Харьковгорлифта" с такими словами: "Ты, Кандауров! Встань! Смотри, сучий пес! Если ты - внимательно слушай то, что я тебе говорю - еще раз так отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя помножу на ноль, тебе ясно или нет?"