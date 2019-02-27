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Кернес обозвал дебилами и обматерил активистов в Харькове

Среда, 27 февраля 2019, 17:41

Мэр Харькова Геннадий Кернес обозвал дебилами, а потом еще и нецензурно выругался в отношении активистов, которые пришли требовать снижения тарифов на проезд.

Об этом сообщает в Facebook UA:Харьков.

Как известно, в начале февраля в Харькове с 5 до 8 гривень подорожало метро, а проезд в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривень. Активисты обжаловали это решение в суде, и тот приостановил соответствующие повышения тарифов. Но власти города отказалась выполнять судебное решение и возвращать тарифы на первоначальный уровень.

В среду, 27 февраля, активисты пришли в Харьковский горсовет требовать исполнения решения суда, однако Кернес встретил их оскорблениями.

"Уважаемые депутаты, пожалуйста, кто хочет предоставить слово вот этим шумно-буйным дебилам, прошу проголосовать", - обратился он к депутатам.

После этого мэр обругал экс-депутата горсовета и активиста Дмитрия Маринина:

"Послушай, ты, негодяй... Выведи свою группу людей отсюда и хватит здесь вообще нам указывать. Кто ты такой, ты кнопка, б...дь, ты понял или нет?"

Депутаты отреагировали на эту грубость аплодисментами.

Напомним:

  • В 2012 году мэр Харькова Геннадий Кернес на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сукиным псом".
  • На заседании комиссии по взрыву в харьковском доме Кернес обратился к главе "Харьковгорлифта" с такими словами: "Ты, Кандауров! Встань! Смотри, сучий пес! Если ты - внимательно слушай то, что я тебе говорю - еще раз так отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя помножу на ноль, тебе ясно или нет?"

Темы: КернесскандалХарьковактивисты
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