Россия заявила, что Украина "фактически признала крымчан россиянами"

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Четверг, 28 февраля 2019, 08:58

Посольство России в США утверждает, что власти Украины и западных стран фактически признали жителей аннексированного 5 лет назад Крыма "россиянами".

Об этом говорится в ответе посольства на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео по Крыму.

"Глава госдепа выступил с ежеквартальным заявлением о принадлежности Крымcкого полуострова. Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности", – заявило посольство РФ.

"Вашингтон пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины. Оно сопровождалось до сих пор нерасследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке", – утверждают российские дипломаты.

РФ настаивает, что захвата Крыма с нарушением международного права не было – якобы в 2014 году жители Крыма просто "решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства".

"Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрения идеологии пособников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение", – не устают настаивать пропагандисты России

"Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся", – заявляет посольство РФ.

Ведомство добавляет: "Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав за их свободный выбор. Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их в состав государства, пронизанного русофобией".

"Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может", – заявляет посольство РФ в США.

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Крым: автономная бомба

Напомним

  • В феврале-марте 2014 года Россия воспользовалась сменой власти в Киеве и ввела дополнительные войска в украинскую автономную республику Крым – с помощью военных без опознавательных знаков, "казаков", так называемой "самообороны" пророссийски настроенные силы захватили крымские органы власти и вынудили украинских военных уйти из АРК.
  • 18 марта 2014 года Российская Федерация провела незаконный "референдум" в Крыму, который не признали Украина и цивилизованный мир. Прикрываясь им, РФ "присоединила" Крым к своей территории. За аннексию Крыма Россия подверглась санкциям со стороны Украины, США и Евросоюза.
  • Своими действиями РФ также спровоцировала сепаратистские настроения на юге и востоке Украины, которые переросли в вооруженный конфликт на Донбассе, который также всячески подпитывает и поддерживает Россия.

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Темы: Крым аннексия Росcия США


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