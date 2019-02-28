В ЕС обеспокоены решением КС отменить статью о незаконном обогащении

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Четверг, 28 февраля 2019, 13:13

В Европейском Союзе намерены детально изучить решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время выступления в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены вчерашним решением Конституционного суда по статье о незаконном обогащении. Конечно, нам нужно более детально оценить это решение. Оно должно быть оценено на основе правовой презумпции, то есть лицо, которое приобрело определенные активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своих активов", - сказал Домбровскис.

"Это международный принцип, и мы должны посмотреть на мотивы Конституционного суда и на то, какое влияние это окажет на эффективность борьбы с коррупцией", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд 26 февраля решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Эти аргументы опровергает антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС в борьбе с коррупцией в Украине. Она опубликовала заключение о конституционности статьи о незаконном обогащении.

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Темы: КС коррупция ЕС законодательство


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