Выборы 2019: голосование за рубежом начнется в Австралии, а завершится в США

К выборам президента Украины откроется 101 избирательный участок за границей.

Об этом сообщил журналистам в четверг в Киеве директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"101 избирательный участок за границей в 72 странах мира", – сказал он.

Погорельцев отметил, что 99 участков созданы при дипломатических учреждениях Украины за границей, еще два – при воинских частях в Демократической республике Конго и в Косово.

"Голосование фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии, а завершится уже 1 апреля по киевскому времени в Генеральном консульстве в Сан-Франциско", – рассказал дипломат.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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