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Выборы 2019: голосование за рубежом начнется в Австралии, а завершится в США

Четверг, 28 февраля 2019, 12:17

К выборам президента Украины откроется 101 избирательный участок за границей.

Об этом сообщил журналистам в четверг в Киеве директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"101 избирательный участок за границей в 72 странах мира", – сказал он.

Погорельцев отметил, что 99 участков созданы при дипломатических учреждениях Украины за границей, еще два – при воинских частях в Демократической республике Конго и в Косово.

"Голосование фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии, а завершится уже 1 апреля по киевскому времени в Генеральном консульстве в Сан-Франциско", – рассказал дипломат.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Как проголосовать не по месту прописки и найти себя в списке избирателей?

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия Украины по просьбе МИДа закрыла все участки для голосования в России.
  • После ликвидации избирательных участков в России избиратели были закреплены за участками в Финляндской Республике, Грузии и Республике Казахстан. После распределения общее количество избирателей в участках этих стран составляет 34 201 человек.

Темы: выборы президента 2019
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