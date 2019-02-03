Экс-премьер Македонии бежал в Венгрию "из-за угрозы убийства"

Экс-премьер-министр Македонии Никола Груевский заявил, что бежал в Венгрию, т.к. получил информацию о подготовке покушения на него.

Об этом экс-глава правительства заявил в интервью македонскому телеканалу Sitel, пишет "Радио Свобода".

Груевский заявил, что изначально намеревался отправиться в тюрьму, несмотря на "сумасшедшие безосновательные обвинения", но "получил информацию, что кто-то планирует его уничтожение в тюрьме, и изменил свое мнение".

По его словам, после этого он решил покинуть Македонию.

Ранее Груевский заявлял, что получал угрозы убийства на родине. Власти Македонии отрицали политический характер его преследования.

Груевский имеет прочные связи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и бежал в Будапешт в ноябре 2018 года после того, как был приговорен к 2 годам заключения по обвинению в коррупции в Македонии.

Он заявил, что выбрал Венгрию из-за того, что она является членом НАТО и Европейского союза, а также страной с "независимыми институциями".

Будапешт приютил Груевского, объяснив это его "политическим преследованием" на родине.

В начале февраля Антикоррупционная прокуратура Македонии заявила о требовании ареста трех бывших министров сельского хозяйства и одного заместителя министра, которых подозревают в злоупотреблении властью.

Многих экс-министров судили по делам о коррупции, связанных со скандалом с прослушкой 2015 году, включая экс-премьер-министра.