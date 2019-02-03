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Екс-прем'єр Македонії втік в Угорщину через загрозу вбивства

Неділя, 3 лютого 2019, 13:42

Екс-прем’єр-міністр Македонії Нікола Груєвський заявив, що втік до Угорщини, оскільки отримав інформацію про підготовку замаху на нього.

Про це екс-глава уряду заявив в інтерв’ю македонському телеканалу Sitel, пише "Радіо Свобода".

Груєвський заявив, що спочатку мав намір піти до в’язниці, попри "божевільні безпідставні звинувачення", але "отримав інформацію, що хтось планує його знищення в тюрмі,  і змінив свою думку". 

За його словами, після цього він вирішив залишити Македонію.  

Раніше Груєвський заявляв, що отримував погрози вбивства на батьківщині. Влада Македонії заперечувала політичний характер його переслідування. 

Груєвський має міцні зв’язки з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном і втік до Будапешту у листопаді 2018 року після того, як був засуджений до 2 років ув’язнення за звинуваченням у корупції в Македонії.

Він заявив, що обрав Угорщину через те, що вона є членом НАТО і Європейського союзу, а також країною з "незалежними інституціями".

Будапешт надав притулок Груєвському, пояснивши це його "політичним переслідуванням" на батьківщині. 

На початку лютого Антикорупційна прокуратура Македонії заявила про вимогу арешту трьох колишніх міністрів сільського господарства і одного заступника міністра, яких підозрюють у зловживанні владою.

Багатьох екс-міністрів судили у справах про корупцію, пов'язаних зі скандалом з прослуховуванням 2015 році, включаючи екс-прем'єр-міністра. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МакедоніякорупціяУгорщина
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