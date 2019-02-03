Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Список желающих стать президентом пополнился Олейником и Гнапом

Воскресенье, 3 февраля 2019, 14:36
Список желающих стать президентом пополнился Олейником и Гнапом

В Центизбирком документы для регистрации на предстоящих выборах подали еще несколько кандидатов в президенты.

Документы подали нардеп Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвиненко, экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, пишет "Интерфакс-Украина". 

Также 2 февраля в ЦИК подал документы представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там "Комитет спасения Украины".

3 февраля подал документы для регистрации кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап

Кроме того, документы для регистрации кандидатом Надежды Савченко подала лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко. Документы были поданы без внесения денежного залога в 2,5 млн. грн. 

Читайте также: 

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним, 

  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко. 
  • Действующий глава государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться, но документы в ЦИК по состоянию на 16:00 3 февраля еще не подал. 

Темы: выборы президента 2019ЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
Все новости...
Реклама: