Список желающих стать президентом пополнился Олейником и Гнапом

В Центизбирком документы для регистрации на предстоящих выборах подали еще несколько кандидатов в президенты.

Документы подали нардеп Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвиненко, экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, пишет "Интерфакс-Украина".

Также 2 февраля в ЦИК подал документы представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там "Комитет спасения Украины".

3 февраля подал документы для регистрации кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.

Кроме того, документы для регистрации кандидатом Надежды Савченко подала лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко. Документы были поданы без внесения денежного залога в 2,5 млн. грн.





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Напомним,