Список желающих стать президентом пополнился Олейником и Гнапом
В Центизбирком документы для регистрации на предстоящих выборах подали еще несколько кандидатов в президенты.
Документы подали нардеп Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвиненко, экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, пишет "Интерфакс-Украина".
Также 2 февраля в ЦИК подал документы представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там "Комитет спасения Украины".
3 февраля подал документы для регистрации кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.
Кроме того, документы для регистрации кандидатом Надежды Савченко подала лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко. Документы были поданы без внесения денежного залога в 2,5 млн. грн.
Читайте также:
Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Напомним,
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
- Действующий глава государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться, но документы в ЦИК по состоянию на 16:00 3 февраля еще не подал.