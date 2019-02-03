Порошенко подал документы в ЦИК
Воскресенье, 3 февраля 2019, 15:43
Действующий президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.
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Напомним:
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
- Действующий глава государства Петр Порошенко ранее объявил, что будет баллотироваться.
Украинская правда