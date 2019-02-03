Порошенко подал документы в ЦИК

Действующий президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

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Напомним: