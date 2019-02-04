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Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Понедельник, 4 февраля 2019, 10:11
Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, и Юлия Тимошенко, которую поддерживают 19,2% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг".

За Петра Порошенко готовы отдать голоса 14,8% тех, кто определился и пойдет голосовать, за Юрия Бойко – 10,4%, Анатолия Гриценко – 8,4%, Олега Ляшко – 6,5%, Евгения Мураева – 3,4% , Андрея Садового – 2,4%, Александра Шевченко – 2,2%.

Рейтинг других кандидатов – менее 2%.

 

"При этом почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко (22,1%). В победу Порошенко верят 16,6% тех, кто намерен принять участие в выборах, Зеленского – 11,1% ", - отмечают социологи.

Антирейтинг политиков возглавляет действующий президент Петр Порошенко – 50% опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Тимошенко не отдали бы свои голоса 30% опрошенных, за Бойко и Яценюка – около четверти, за Ляшко – каждый пятый.

 

Готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных (45% – однозначно готовы, 36% – скорее готовы).

 

Опрос проходил 19-30 января. Социологи опросили 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

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Напомним: 

  • Очередные выборы президента состоятся 31 марта.
  • По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко. 

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019социологияЗеленскийТимошенко
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