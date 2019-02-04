Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, и Юлия Тимошенко, которую поддерживают 19,2% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг".

За Петра Порошенко готовы отдать голоса 14,8% тех, кто определился и пойдет голосовать, за Юрия Бойко – 10,4%, Анатолия Гриценко – 8,4%, Олега Ляшко – 6,5%, Евгения Мураева – 3,4% , Андрея Садового – 2,4%, Александра Шевченко – 2,2%.

Рейтинг других кандидатов – менее 2%.

"При этом почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко (22,1%). В победу Порошенко верят 16,6% тех, кто намерен принять участие в выборах, Зеленского – 11,1% ", - отмечают социологи.

Антирейтинг политиков возглавляет действующий президент Петр Порошенко – 50% опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Тимошенко не отдали бы свои голоса 30% опрошенных, за Бойко и Яценюка – около четверти, за Ляшко – каждый пятый.

Готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных (45% – однозначно готовы, 36% – скорее готовы).

Опрос проходил 19-30 января. Социологи опросили 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

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