Суд не удовлетворил иск Гриценко против ЦИК
Суд отказал кандидату в президенты и председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.
Об этом Украинской правде сообщил адвокат Гриценко Руслан Чернолуцкий.
"Суд сегодня (4 февраля - УП) рассматривал почти всю вторую половину дня наш иск к ЦИК. Мы предоставили все аргументы, доказательства, позицию высказали, но суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона", - рассказал защитник.
Чернолуцкий добавил, что ему уже предоставили решение в письменном виде.
"У нас есть право на обжалование, мы готовим апелляционную жалобу и в течение следующих двух дней ее подадим. Я думаю, что даже это будет завтра до конца дня", - добавил адвокат.
Читайте также:
Почти единый кандидат. Как Гриценко выдвинули в президенты без Садового и Вакарчука
Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Напомним:
- 31 января кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.
- Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Проведение выборов обойдется в 2 млрд. 354 млн. 880 тыс. гривен.
- По состоянию на 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 26 кандидатов в президенты.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua