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Суд не удовлетворил иск Гриценко против ЦИК

Понедельник, 4 февраля 2019, 21:03
Суд не удовлетворил иск Гриценко против ЦИК

Суд отказал кандидату в президенты и председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Гриценко Руслан Чернолуцкий.

"Суд сегодня (4 февраля - УП) рассматривал почти всю вторую половину дня наш иск к ЦИК. Мы предоставили все аргументы, доказательства, позицию высказали, но суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона", - рассказал защитник.

Чернолуцкий добавил, что ему уже предоставили решение в письменном виде.

"У нас есть право на обжалование, мы готовим апелляционную жалобу и в течение следующих двух дней ее подадим. Я думаю, что даже это будет завтра до конца дня", - добавил адвокат.

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Напомним:

  • 31 января кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.
  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Проведение выборов обойдется в 2 млрд. 354 млн. 880 тыс. гривен.
  • По состоянию на 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 26 кандидатов в президенты.

Мария Думанская, УП

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Темы: Гриценкосудвыборы президента 2019
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