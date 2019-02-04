Суд не удовлетворил иск Гриценко против ЦИК

Суд отказал кандидату в президенты и председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Гриценко Руслан Чернолуцкий.

"Суд сегодня (4 февраля - УП) рассматривал почти всю вторую половину дня наш иск к ЦИК. Мы предоставили все аргументы, доказательства, позицию высказали, но суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона", - рассказал защитник.

Чернолуцкий добавил, что ему уже предоставили решение в письменном виде.

"У нас есть право на обжалование, мы готовим апелляционную жалобу и в течение следующих двух дней ее подадим. Я думаю, что даже это будет завтра до конца дня", - добавил адвокат.

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