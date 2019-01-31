Гриценко подал в суд на ЦИК

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Четверг, 31 января 2019, 16:58

Кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК", - заявляет Гриценко и публикует фото своего административного иска.

 

По его словам, согласно закону, суд должен рассмотреть этот иск в сжатые сроки - в течение двух дней.

"Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда", - говорит политик.

Ранее Гриценко отмечал, что закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, "чтобы предотвратить возможные фальсификацией со стороны власти, которая этот реестр ведет".

Гриценко сообщил, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему, однако предупредили, что работать с реестром он может только в здании ЦИК.

По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердил 25 октября 2018 года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает председателя Службы безопасности.

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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Проведение выборов обойдется в 2 млрд. 354 млн. 880 тыс. гривен.
  • По состоянию на 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 26 кандидатов в президенты.

Украинская правда

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