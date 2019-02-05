Президент: отдам приказ пограничникам не пускать наблюдателей от РФ в Украину
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на президентские выборы 2019 года.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".
"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России - ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", - подчеркнул Порошенко.
Президент заявил, что РФ будет пытаться повлиять на волеизъявление граждан Украины, но ей это не удастся.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные методы, через пятую колонну.
И на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать, так как мы не дали этого сделать в мае 2014 года, как не дали этого сделать в октябре 2014-го. Мы тогда были гораздо слабее, и мы не дадим этого сделать сейчас. Мы защитим Украину", - заявил он.
"Выборы должны быть свободными и справедливыми. Выбор людей должен быть защищен. Украина должна в этих президентских и парламентских выборах пройти тест на демократию", - подчеркнул глава государства.
Порошенко отметил, что наивысшей оценкой его работы, как президента и верховного главнокомандующего, было заявление Путина, что "они будут рады любому кандидату, кроме Порошенко".
"Не дождетесь", - добавил он.
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Напомним:
- В Раде хотят запретить российских наблюдателей на выборах.
- Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
- Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания. Выборы президента назначены на 31 марта.
- 3 февраля завершилось подача документов. По состоянию на 4 февраля зарегистрировано 30 кандидатов.
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