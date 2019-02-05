Президент: отдам приказ пограничникам не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на президентские выборы 2019 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России - ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", - подчеркнул Порошенко.

Президент заявил, что РФ будет пытаться повлиять на волеизъявление граждан Украины, но ей это не удастся.

"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные методы, через пятую колонну.

И на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать, так как мы не дали этого сделать в мае 2014 года, как не дали этого сделать в октябре 2014-го. Мы тогда были гораздо слабее, и мы не дадим этого сделать сейчас. Мы защитим Украину", - заявил он.

"Выборы должны быть свободными и справедливыми. Выбор людей должен быть защищен. Украина должна в этих президентских и парламентских выборах пройти тест на демократию", - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что наивысшей оценкой его работы, как президента и верховного главнокомандующего, было заявление Путина, что "они будут рады любому кандидату, кроме Порошенко".

"Не дождетесь", - добавил он.

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Напомним: