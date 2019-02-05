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Глава Генштаба, судьи и полицейские массово присваивают служебное жилье - СМИ

Вторник, 5 февраля 2019, 09:47
Глава Генштаба, судьи и полицейские массово присваивают служебное жилье - СМИ

Глава Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, судья Конституционного суда Александр Касминин, экс-судья Тамара Грищенко и другие должностные лица приватизировали элитные квартиры, которые предоставлялись им на время работы.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

Отмечается, что госорганы получают от застройщиков или покупают квартиры для того, чтобы их сотрудники, не имеющие собственного жилья, могли пользоваться им и служащий имеет право проживать в такой квартире, пока работает на государственной должности, но при увольнении должен освободить ее для своего преемника.

По данным программы, в Киеве за последние четыре года учитывалось около 2500 служебных квартир, в самых дорогих столичных комплексах, часть из которых сейчас переведены в частную собственность, а некоторые даже уже были проданы.

Сообщается, что судья Конституционного суда Александр Касминин, последний назначен экс-президентом Виктором Януковичем на такую ​​должность, в декабря 2013 года получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Панораме на Печерске" - площадью более 150 квадратных метров.

По данным журналистов, уже в мае 2014 года он добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость - около 5 милионов гривен.

Авторы программы отмечают, что семья судьи не из тех, что нуждается в финансовой помощи от государства, поскольку только зарплата Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен, а его жена - Анфиса - тогда же получила 3 ​​миллиона гривен в качестве дивидендов. Кроме этого Касминины имеют рядом объектов недвижимости в Полтаве.

Сообщается, что в этом же жилом комплексе - "Панорама на Печерске" - служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

"Апартаменты Муженко предоставили в пользование в 2013-м. А в мае 2015-го квартиру приватизировала жена Муженко Наталья", - говорится в публикации.

 

Также отмечается, что экс-судья Тамара Грищенко вообще сумела приватизировать служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи.

В программе сообщается, что воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов, 14-16 и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил, который сейчас пытается через конкурс попасть в Верховный суд.

"На собеседовании Могил заявил, что на тот момент его семья нуждалась в улучшении жилищных условий. При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров на бульваре Леси Украинки", - говорится в расследовании.

По данным авторов, Могилы обладают тремя элитными иномарками и имеют значительные суммы сбережений.

В программе добавили, что в ЖК на Дружбы народов квартиры также приватизировали бывшие коллеги Могила по Высшему хозяйственному суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко.

Указывается, что Прокопанич вообще не пользуется этим жильем, а живет в элитных Гореничах под Киевом.

"На ее дочь, что сейчас находится в Канаде, здесь оформлено целый коттедж. Кроме этого, дочь является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе. Информации об этом в декларации Прокопанич, что сейчас уже находится в отставке, нет", - сообщают авторы публикации.

Отмечается, что Запорощенко также не использует приватизирована жилье, потому что еще в 2015 году судья перестал выходить на работу.

 

"Впоследствии стало известно, что он находится в Москве, затем - в оккупированном Крыму. Запорощенко официально уволили с должности только в 2017-м. Никакой информации о его местонахождении в настоящее время нет. Приватизированная квартира сейчас записана на сына Запорощенко", - говорится в публикации.

Кроме того служебную квартиру в одном из "самых зеленых" ЖК в Киеве - "Хрустальные источники", который расположен вплотную к парку "Феофания" - приватизировал и нынешний заместитель начальника следственного управления киевской полиции Эдуард Соловьев.

Сообщается, что должность в Киеве он получил не так давно, а раньше он работал в Управлении борьбы с организованной преступностью в Донецкой области.

Журналисты отмечают, что в декларации следователя - кольца с бриллиантами, золото, коллекция монет и немало наличных - 106 000 долларов, 30 000 евро, 6000 франков. С авто - Мерседес Е200 и Ситроен ДС5. А жена владеет бизнесом - аптеками, объединенными в ООО "Салюс-Фарм".

"Украинская правда" в Threads

Темы: приватизацияГенштабМуженко
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