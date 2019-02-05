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"Радикалы" заблокировали трибуну Рады

Вторник, 5 февраля 2019, 10:33

Фракция Радикальной партии блокирует парламентскую трибуну, требуя снижения цен на газ для населения и увольнения руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Своих коллег на заседании 5 февраля вывел к трибуне лидер фракции Олег Ляшко.

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон. Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев назад зарегистрировали, о снижении цен на газ, об отправке в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядке начисления субсидий", - заявил Ляшко, потрясая с трибуны "платежками украинских граждан".

Сейчас народные депутаты, согласно повестке дня заседания, рассматривают во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.

Однако голосов для поддержки документа не хватает.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Ляшко "не делать вопрос безопасности и обороны разменной монетой". Он предложил лидеру "радикалов" разблокировать трибуну:

"Не допустить провала этого закона. Давайте мы сделаем следующим образом: проголосуем этот закон, потом я объявлю перерыв и мы пойдем на консультации", - сказал Парубий.

Убедить коллег пытался и докладчик по оборонному законопроекту нардеп от БПП Иван Винник. Однако члены РП на это предложение не согласились.

В конце концов Парубий объявил перерыв для консультаций.

Напомним:

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная РадаРадикальная партия
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