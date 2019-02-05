Янукович даст пресс-конференцию в Москве
Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить о "актуальных вопросах украинской политики".
Такую информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат Януковича Александр Горошинский.
По словам адвоката, это будет большая "дискуссионная" пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени.
Темой пресс-конференции указано "актуальные вопросы украинской политики".
Вход на мероприятие будет происходить по предварительной аккредитации.
Янукович уже давал пресс-конференцию в Москве в марте 2018 года.
Напомним:
- 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 12 и 13 годам, но большее наказание поглотило меньшее.
- При этом Януковича оправдали по статье 110 УКУ (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
- На последнем заседании суда о госизмене экс-президент не вышел не связь для объявления своего последнего слова. Его адвокат сообщил, что Януковичу сделали операцию.
- 18 ноября 2018 года росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов".
- В тот же день защитники обвиняемого сообщили, что Янукович не придет на суд с последним словом, потому что у него "тяжелая травма".
- Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.
- Янукович с 2014 года скрывается в России.
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