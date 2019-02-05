Янукович даст пресс-конференцию в Москве

Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить о "актуальных вопросах украинской политики".

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат Януковича Александр Горошинский.

По словам адвоката, это будет большая "дискуссионная" пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени.

Темой пресс-конференции указано "актуальные вопросы украинской политики".

Вход на мероприятие будет происходить по предварительной аккредитации.

Янукович уже давал пресс-конференцию в Москве в марте 2018 года.

Напомним: