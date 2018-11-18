Янукович не придет на суд с последним словом: у него "тяжелая травма"

Адвокаты Януковича собирают соответствующие медицинские справки, чтобы предоставить их суду, ведь принять участие в судебном заседании 19 ноября экс-президент не сможет.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Януковича Александр Горошинский.

"Он не может самостоятельно передвигаться. У него лангетка (гипсовая повязка, перемотана обычным бинтом - ред.). Как говорят врачи, у него тяжелая травма. Минимум 21 день будет (лечиться - ред.), 2-3 недели" , - заявил Горошинский.

Он добавил, что адвокаты предоставят соответствующие документы суду.

В комментарии "ТАСС" Горошинский сообщил, что помощники Януковича сообщили о его госпитализации 16 ноября.

"Я приехал в больницу, мы с ним говорили. Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, но пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться", - отметил адвокат.

"Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован", - добавил Горошинский.

Он также напомнил, что по делу Януковича у защиты есть ходатайство о допросе еще одного свидетеля, который располагает "важными для данного дела сведениями".

"Нами заявлено ходатайство о допросе Эдуарда Ставицкого (экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины), у него есть важная информация о попытках заместителей генпрокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело", - заявил Горошинский.

Напомним, 19 ноября в Оболонском райсуде Киева должно состояться очередное заседание по делу Януковича, где он должен был выступить с последним словом.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Стадия прений в судебном разбирательстве уже закончена.

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

18 ноября росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов".

Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию в НИИ Скорой помощи им.Склифосовского, а затем переведен в частную клинику.