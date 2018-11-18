Янукович не придет на суд с последним словом: у него "тяжелая травма"
Адвокаты Януковича собирают соответствующие медицинские справки, чтобы предоставить их суду, ведь принять участие в судебном заседании 19 ноября экс-президент не сможет.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Януковича Александр Горошинский.
"Он не может самостоятельно передвигаться. У него лангетка (гипсовая повязка, перемотана обычным бинтом - ред.). Как говорят врачи, у него тяжелая травма. Минимум 21 день будет (лечиться - ред.), 2-3 недели" , - заявил Горошинский.
Он добавил, что адвокаты предоставят соответствующие документы суду.
Напомним, 19 ноября в Оболонском райсуде Киева должно состояться очередное заседание по делу Януковича, где он должен был выступить с последним словом.
Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Стадия прений в судебном разбирательстве уже закончена.
Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.
18 ноября росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов".
Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию в НИИ Скорой помощи им.Склифосовского, а затем переведен в частную клинику.