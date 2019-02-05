В правительстве спрогнозировали дальнейшую судьбу Супрун: Реванша не будет

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что поддерживает деятельность Ульяны Супрун в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения и не видит юридических оснований для ее отстранения.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он поддерживает также направления реформирования системы здравоохранения, которые осуществляет сейчас правительство и команда Министерства здравоохранения.

Розенко отметил, что Супрун была назначена на свою должность в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

"Не вижу никаких юридических оснований для отстранения ее от должности и.о. министра. Вижу только намерения старой коррумпировано-мафиозной системы осуществить попытку вернуть коррупционные схемы в систему здравоохранения!", - заявил вице-премьер-министр.

"Но... Реванша не будет! Ведь дело не в персоналиях, а в принципах деятельности нынешнего состава правительства", - добавил чиновник.

В комментарии телеканалу "112.Украина" Розенко добавил, что суд может принимать любые решения, но окончательное решение принимает Кабмин. При этом он подчеркнул, что правительство будет обжаловать это решение суда и сделает это как можно быстрее.

Как сообщает Zn.ua, представитель Кабинета министров, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко заявил, что в Верховной Раде до сих пор нет потенциала для назначения министра здравоохранения, и правительство будет делать все возможное, чтобы реформа продолжалась, а Супрун осталась в должности.

"На сегодня нет голосов в зале, я уверен, за назначение кого-нибудь министром здравоохранения. Нет кандидатуры, которая бы не расколола зал", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

В то же время он отметил, что никто из критиков Супрун не может упрекнуть ее в коррупционных деяниях.

"Это была целенаправленная кампания против нее. И эта кампания связана прежде всего с деньгами, которые выделяет государство", - добавил Денисенко.

На Правительственном портале во вторник было обнародовано заявление министров о поддержке Ульяне Супрун.

На своей странице в Facebook заявление перепостил глава правительства премьер-министр Владимир Гройсман и также высказался в поддержку отстраненной судом и.о. министра.

"Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал Гройсман.

Активисты объявили об акции в поддержку Супрун, которая пройдет 15 февраля у Окружного админсуда Киева.

Напомним: