К Павлу Грибу консула не пустят до приговора – Денисова

Украинскому консулу позволят встречу с политзаключенным Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на плохое состояние здоровья заключенного.

Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире "112 Украина".

"Вчера я получила ответ от Федотова – это советник Путина, он председательствует в Совете по правам человека РФ – что обследование все сделаны и сейчас якобы российские врачи говорят, что его состояние удовлетворительное. Но судебное заседание было перенесено на 18 февраля", – отметила она.

"Я обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростов-Дон, чтобы они попали на суд и увидели, как выглядит и какое состояние у Павла Гриба", – добавила Денисова

"Я знаю, что суд отказал матери в свидании. И якобы дадут возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула: "Это не предусмотрено консульской конвенцией, подписанной между Украиной и Российской Федерацией. Надо предоставить такое свидание. Переноса не может быть".

Что касается украинских моряков, то Денисова отметила:

"У (Андрея) Эйдера гепатит B – и мы настаиваем на том, чтобы его и других раненых направили в третье государство, которое имеет нейтральный статус, чтобы их обследовать и вылечить. Если нужно, то и операционное вмешательство. Потому что у некоторых – например, у Артеменко и Сороки – осталась осколки от ранений".

Напомним: