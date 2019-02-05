К Павлу Грибу консула не пустят до приговора – Денисова

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Вторник, 5 февраля 2019, 15:34

Украинскому консулу позволят встречу с политзаключенным Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на плохое состояние здоровья заключенного.

Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире "112 Украина".

"Вчера я получила ответ от Федотова – это советник Путина, он председательствует в Совете по правам человека РФ – что обследование все сделаны и сейчас якобы российские врачи говорят, что его состояние удовлетворительное. Но судебное заседание было перенесено на 18 февраля", – отметила она.

"Я обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростов-Дон, чтобы они попали на суд и увидели, как выглядит и какое состояние у Павла Гриба", – добавила Денисова

"Я знаю, что суд отказал матери в свидании. И якобы дадут возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула: "Это не предусмотрено консульской конвенцией, подписанной между Украиной и Российской Федерацией. Надо предоставить такое свидание. Переноса не может быть".

Что касается украинских моряков, то Денисова отметила:

"У (Андрея) Эйдера гепатит B – и мы настаиваем на том, чтобы его и других раненых направили в третье государство, которое имеет нейтральный статус, чтобы их обследовать и вылечить. Если нужно, то и операционное вмешательство. Потому что у некоторых – например, у Артеменко и Сороки – осталась осколки от ранений".

Напомним:

  • 24 украинцев атаковали и задержали вместе с тремя малыми украинскими кораблями вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
  • А Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

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Темы: политзаключенные моряки омбудсмен Росcия


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