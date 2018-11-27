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Обнародован полный список украинских моряков, взятых россиянами в плен

Вторник, 27 ноября 2018, 15:16
Обнародован полный список украинских моряков, взятых россиянами в плен

Опубликован полный список имен 24 украинских моряков, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники.

Об этом сообщает в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

По его словам, эта информацию получена из материалов российского следствия, которое сейчас оккупанты ведут против незаконно задержанных украинцев.

Так, в плену россиян находятся следующие украинские моряки:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В.

Известно, что Андрей Опрыско является старшим матросом катера "Никополь", Сергей Цыбизов - матрос этого катера, Владимир Варимез - член экипажа буксира "Яны Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянск", старшина первой статьи Олег Мельничук - командир буксира "Яны Капу", о Владимире Лисовом известно, что он капитан 3-го ранга.

Также есть информация, что троих раненных моряков прооперировали в больницах Керчи. Российские СМИ обнародовали их имена: 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

В ФСБ РФ заявляли, что допросили нескольких моряков: СБУшника Андрея Драча, матроса Сергея Цыбизова (находились на катере "Никополь"), капитана Владимира Лисового.

Высокопоставленный источник "Украинской правды" в Министерстве иностранных дел подтверждает, что в российском плену оказались 24 украинских военных. В то же время собеседник УП пояснил, что официально обнародовать списки никто не собирается, потому что для этого нет согласия военных и родственников задержанных моряков.

Как сообщалось, Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 60 дней арестовал нескольких украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Это - Владимир Варемез, Сергей Цибизов, Андрей Опрыско и Виктор Беспальченко.

Всего во вторник так называемый суд планирует избрать меру пресечения для 12 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.

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Украинская правда

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Темы: Военное положениеКрымРосcияКерчьЧерное море
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