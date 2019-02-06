Выход из ДРСМД: Трамп предупредил РФ и Китай, что США победят в гонке вооружений

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Среда, 6 февраля 2019, 06:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что США победят в гонке вооружений, если РФ и Китай откажутся от заключения нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране".

"У нас действительно нет выбора", - сказал Трамп о решении выйти из Договора о РСМД.

"Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем - в этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", - заявил он.

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Темы: ядерное оружие США Росcия Китай Трамп


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