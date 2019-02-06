Выход из ДРСМД: Трамп предупредил РФ и Китай, что США победят в гонке вооружений
Президент США Дональд Трамп заявил, что США победят в гонке вооружений, если РФ и Китай откажутся от заключения нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране".
"У нас действительно нет выбора", - сказал Трамп о решении выйти из Договора о РСМД.
"Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем - в этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", - заявил он.
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Напомним:
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.
- В декабре США дали РФ 60 дней на возврат к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениямиэпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.
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