"Ева… Волли...": связь с наноспутниками пропала далеко за Марсом

Земля потеряла связь с парой наноспутников Mars Cube One, которые были запущены в сторону Марса в рамках миссии InSight.

Как сообщает NASA, прошло уже больше месяца с тех пор, как инженеры слышали что-то от Mars Cube One (MarCO) – и команда миссии считает маловероятным, что услышит их снова.

Последний сигнал от "Волли" получили 29 декабря 2018 года, а от "Евы" – 4 января 2019 года.

По расчетам, кубсат "Волли" сейчас находится на расстоянии более 1 млн миль (1,6 млн км) от Марса; а "Ева" – в почти 2 млн миль (3,2 млн км) от Марса. Допускают, что они достигли лимита расстояния для связи.

Mars Cube One до лета не начнет двигаться к Солнцу – в то время команда попытается связаться с кубсатами, но не известно, будут ли их батареи и другие детали работать так долго.

MarCO была первой межпланетной миссией, которая использовала класс космических мини-кораблей под названием CubeSats. Их в миссии называли Eve и Wall-e, в честь персонажей из фильма Pixar. Экспериментальная технология стоила 18,5 млн долларов.

5 мая 2018 года ракета Atlas V запустила в направлении Марса посадочный аппарат InSight, который 26 ноября добрался до поверхности "красной планеты". Когда зонд падал на Марс, кубсаты транслировали на Землю его телеметрию.

Кубсаты служили ретрансляторами связи при приземлении InSight, передавая данные на каждом этапе его спуска к марсианской поверхности в почти реальном времени, включая первое изображение InSight. Wall-e также посылал потрясающие изображения Марса.

9 мая "Wall-e", используя камеру "рыбий глаз", сделал свою первую фотографию.

До запуска в прошлом году пары космических кораблей размером с портфель, известных под общим названием MarCO, их успех измерялся выживанием. То, что они смогли работать в открытом космосе, расширяет пределы экспериментальной технологии.

Даже если "Ева" и "Волли" больше не отзовутся, команда MarCO считает это успехом и считают, что миссия InSight может вдохновить исследователей.