В АП не смогли объяснить заявление Порошенко о "холодном мире с Россией"
В Администрации президента не смогли разъяснить заявление Петра Порошенко о "холодном мире с Россией", зато решили напомнить отдельные статьи закона о доступе к публичной информации.
Об этом говорится в ответе АП на запрос "Украинской правды".
29 января президент едва ли не впервые со времени агрессии России в 2014 году заявил о том, что Украине нужен "холодный мир с Россией".
В связи с этим мы просили уточнить, что именно означает "холодный мир", в чем он будет заключаться, какие меры предпримет власть для его воплощения, означает ли "холодный мир" восстановление отношений с государством-агрессором и снятие санкций с людей и предприятий и тому подобное.
"Ваше письмо о предоставлении ответов на отдельные вопросы, связанные с выступлением президента Украины, в частности разъяснением содержательного наполнения понятия "холодный мир", не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует требованиям Закона Украины "О доступе к публичной информации"", - ответили в администрации президента.
Напомним:
- 29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Порошенко был шанс "на глобальный мир" с РФ, которым "он не воспользовался".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а события на Донбассе "спровоцированы людьми, находящимися у власти в Киеве".
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