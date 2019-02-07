В АП не смогли объяснить заявление Порошенко о "холодном мире с Россией"

В Администрации президента не смогли разъяснить заявление Петра Порошенко о "холодном мире с Россией", зато решили напомнить отдельные статьи закона о доступе к публичной информации.

Об этом говорится в ответе АП на запрос "Украинской правды".

29 января президент едва ли не впервые со времени агрессии России в 2014 году заявил о том, что Украине нужен "холодный мир с Россией".

В связи с этим мы просили уточнить, что именно означает "холодный мир", в чем он будет заключаться, какие меры предпримет власть для его воплощения, означает ли "холодный мир" восстановление отношений с государством-агрессором и снятие санкций с людей и предприятий и тому подобное.

"Ваше письмо о предоставлении ответов на отдельные вопросы, связанные с выступлением президента Украины, в частности разъяснением содержательного наполнения понятия "холодный мир", не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует требованиям Закона Украины "О доступе к публичной информации"", - ответили в администрации президента.

Напомним: