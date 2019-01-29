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У Лаврова отреагировали на слова о "холодном мире" с РФ

Вторник, 29 января 2019, 18:04
У Лаврова отреагировали на слова о холодном мире с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у президента Украины Петра Порошенко был шанс "на глобальный мир" с РФ, которым "он не воспользовался".

Об этом Захарова сказала в комментарии российскому агентству РИА Новости.

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", - заявила она.

"Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, - это так характерно для него", - сказала Захарова.

29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.

Порошенко также сообщил, что он будет баллотироваться на второй срок.

Напомним:

  • В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, в апреле-мае начала вооруженный конфликт на востоке Украины.
  • В мае 2014 года Порошенко избрали пятым президентом Украины.
  • С тех пор часть Украины остается оккупированной, на Донбассе продолжаются боевые действия, а президент России Владимир Путин не желает идти на компромиссы с Петром Порошенко.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаДонбассаннексияКрым
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