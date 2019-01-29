У Лаврова отреагировали на слова о "холодном мире" с РФ
Вторник, 29 января 2019, 18:04
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у президента Украины Петра Порошенко был шанс "на глобальный мир" с РФ, которым "он не воспользовался".
Об этом Захарова сказала в комментарии российскому агентству РИА Новости.
"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", - заявила она.
"Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, - это так характерно для него", - сказала Захарова.
29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.
Порошенко также сообщил, что он будет баллотироваться на второй срок.
Напомним:
- В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, в апреле-мае начала вооруженный конфликт на востоке Украины.
- В мае 2014 года Порошенко избрали пятым президентом Украины.
- С тех пор часть Украины остается оккупированной, на Донбассе продолжаются боевые действия, а президент России Владимир Путин не желает идти на компромиссы с Петром Порошенко.
Украинская правда