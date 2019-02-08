The Insider: РФ ранее пыталась убить "Новичком" болгарского оружейника

Третий (наряду с "Петровым" и "Бошировым") участник покушения в Солсбери, скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с другим отравлением с применением вещества из семьи "Новичка".

Об этом пишет The Insider.

Речь идет о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

Свое агентурное имя Федотов, как и Чепига с Мишкиным, получил в 2010 году и в последующие 8 лет активно путешествовал по Европе и Средней Азии, зачастую заранее появляясь в местах, где происходили важные политические события.

Российское издание "Фонтанка" ранее обращало внимание на то, что Федотов одновременно с Бошировым и Петровым путешествовал сначала в Прагу в 2014 году, а затем в Британию — во время отравления Скрипалей.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, Федотов также посещал Болгарию ровно в те дни, когда там был отравлен местный предприниматель Емельян Гебрев. Причем — как установила экспертиза — он был отравлен веществом класса "Новичок".

24 апреля 2014 года "Федотов" прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву.

Ранее в этот день предприниматель Емельян Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье "Новичка".

Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Позже он рассказал Bellingcat и The Insider, что в мае его состояние вновь резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь. Так совпало, что в мае "Федотов" возвращался в Болгарию на три дня и снова полетел не обратным рейсом, который был уже заказан, а сделав крюк через Сербию.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: во-первых, его компания производила поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

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