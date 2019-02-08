Россиян исключат из списка наблюдателей на выборах в Украине – ОБСЕ

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томаса Раймера.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева, Раймер сказал:

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей".

Он напомнил, что согласно стандартной практике для всех наблюдательных миссий, Бюро направляет запрос 56 странам-участницам для выделения наблюдателей на долгосрочную миссию на президентских выборах в Украине.



"Мы получили список из 92 кандидатов и передали его властям Украины, включая двух россиян, которые там значились", - добавил Раймер.

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Напомним: