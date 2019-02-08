ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов, включая Гнапа

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания в пятницу.

Кандидатами зарегистрировано выдвиженца от партии "Сила людей", бывшего журналиста Дмитрия Гнапа и лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 44 кандидата.

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Напомним: