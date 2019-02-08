ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов, включая Гнапа

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Пятница, 8 февраля 2019, 14:44

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания в пятницу.

Кандидатами зарегистрировано выдвиженца от партии "Сила людей", бывшего журналиста Дмитрия Гнапа и лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 44 кандидата.

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Напомним:

  • Ранее партия "Розумна сила" упоминалась при рассмотрении дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Подозреваемый Борис Герман заявлял, что эта партия финансируется из фонда президента РФ Владимира Путина.
  • Накануне регистрации в кандидаты в президенты вокруг Дмитрия Гнапа разгорелся скандал относительно 9000 евро, которые тот якобы присвоил себе. Гнап все обвинения отрицает.

Украинская правда

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Темы: ЦИК выборы президента 2019


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