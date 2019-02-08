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В "Укрзализныце" стали меньше воровать – НАБУ

Пятница, 8 февраля 2019, 14:19

Уровень коррупции и хищений на государственном предприятии "Укрзализныця" пошел на спад после назначения председателем правления Евгения Кравцова.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

 "Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци" уровень коррупции и хищений пошел на спад, так как не только мы расследуем схемы, но и руководство в этом заинтересовано", - заявил Сытник.

По словам Сытника, отдельный отдел НАБУ занимается вопросом закупки на железной дороге.

Директор НАБУ заявил, что убытки в этих коррупционных делах УЗ составляют около 0,5 млрд грн.

 

Он также рассказал, что среди потенциальных фигурантов одной из последних дел - народный депутат, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для снятия с нардепа иммунитета.

Напомним:

  • 10 января Кравцов стал председателем правления "Укрзализныци" сроком на три года.
  • 25 января помощника одного из народных депутатов, бывшего чиновника "Укрзализныци", которому сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн компании.
  • В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.
  • НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.
  • Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУУкрзализныцякоррупцияСытник
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