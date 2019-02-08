В "Укрзализныце" стали меньше воровать – НАБУ

Уровень коррупции и хищений на государственном предприятии "Укрзализныця" пошел на спад после назначения председателем правления Евгения Кравцова.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци" уровень коррупции и хищений пошел на спад, так как не только мы расследуем схемы, но и руководство в этом заинтересовано", - заявил Сытник.

По словам Сытника, отдельный отдел НАБУ занимается вопросом закупки на железной дороге.

Директор НАБУ заявил, что убытки в этих коррупционных делах УЗ составляют около 0,5 млрд грн.

Он также рассказал, что среди потенциальных фигурантов одной из последних дел - народный депутат, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для снятия с нардепа иммунитета.

Напомним: