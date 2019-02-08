В "Укрзализныце" стали меньше воровать – НАБУ
Уровень коррупции и хищений на государственном предприятии "Укрзализныця" пошел на спад после назначения председателем правления Евгения Кравцова.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.
"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци" уровень коррупции и хищений пошел на спад, так как не только мы расследуем схемы, но и руководство в этом заинтересовано", - заявил Сытник.
По словам Сытника, отдельный отдел НАБУ занимается вопросом закупки на железной дороге.
Директор НАБУ заявил, что убытки в этих коррупционных делах УЗ составляют около 0,5 млрд грн.
Он также рассказал, что среди потенциальных фигурантов одной из последних дел - народный депутат, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для снятия с нардепа иммунитета.
Напомним:
- 10 января Кравцов стал председателем правления "Укрзализныци" сроком на три года.
- 25 января помощника одного из народных депутатов, бывшего чиновника "Укрзализныци", которому сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн компании.
- В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.
- НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.
- Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".